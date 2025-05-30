Adana’da Kaybolan Genci Arıyorlar

ARAMA ÇALIŞMALARI HAVA KARARDIĞI İÇİN ARA VERİLDİ

Adana’nın Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan genci arama çalışmaları, havanın kararmasıyla durduruldu. 28 Mayıs tarihinde merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz’ün bulunması için başlatılan arama faaliyetlerine, gün içinde havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara sabah saatlerinden itibaren tekrar devam edildi.

ARAMA EKİPLERİ GÖREVDEN ÇEKİLMEDİ

AFAD koordinesinde sürdürülen arama çabaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 69 kişilik personelle devam ediyor. Bu ekiplerin 17’si dalgıç olarak görev alıyor. Kaybolan gencin yakınları, kıyıda bekleyerek arama çalışmalarını takip etmeye devam ediyor. Havanın kararmasının ardından durdurulan çalışmalara yarın sabah saatlerinde yeniden başlanacağı bildiriliyor.

KAYBOLMA İHBARI VE İLK MÜDAHALE

Seyhan Baraj Gölü’nde 28 Mayıs’ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı alındıktan sonra, bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5’ini karaya çıkarmışken, kaybolan Emirhan Gürbüz için arama çalışmaları başlatılmıştı.