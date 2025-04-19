Adana’da Kaza, 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Adana’da bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince ciddi bir kaza meydana geldi. Saat 22.15 sularında Ceyhan-Adana D-400 Karayolu üzerindeki Misis Kavşağı yakınlarında gerçekleşen kaza sonucunda otomobil refüje aşıp karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı.

KAZADA YAŞANANLAR

Mahmut Ertan’ın kullandığı 01 UC 898 plakalı otomobil, kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu ve karşı şeritteki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü ve içindeki yolcular Mahmut Ertan ile Ünal Öztorun ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi kısa sürede kaza mahalline sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Öztorun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Sürücü Mahmut Ertan’ın tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.