Adana’da Kaza, 2 Kişi Yaralandı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da bir otomobilin çarptığı motosiklet, savrulup 2 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde gerçekleşti. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, önündeki motosiklete çarptı. İki gençten oluşan motosiklet, savrularak bir apartmanın bahçe kısmındaki kaldırım taşlarına çarptı.

YARDIM GELİYOR

Olayı gören çevredekiler, yaralı gençlerin yardımına hemen koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Gençler, ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.