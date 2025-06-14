Haberler

Adana’da Kaza, 2 Kişi Yaralandı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da bir otomobilin çarptığı motosiklet, savrulup 2 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde gerçekleşti. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, önündeki motosiklete çarptı. İki gençten oluşan motosiklet, savrularak bir apartmanın bahçe kısmındaki kaldırım taşlarına çarptı.

YARDIM GELİYOR

Olayı gören çevredekiler, yaralı gençlerin yardımına hemen koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Gençler, ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Rusya Ve Ukrayna, Esir Takası Gerçekleştirdi

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da gerçekleştirdikleri dördüncü esir takasında, 2022'den beri tutulan Ukraynalı askerleri geri aldı.
Haberler

Ünye’de Yangın, Maddi Hasar Oluştu

Ünye'de, uyku halinde olan ev sahibinin ocakta unuttuğu yemek yangına neden oldu. Yangın, yoğun dumanla uyanan ev sahibi tarafından zamanında söndürüldü. Maddi hasar oluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.