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Adana’da Kaza: 2 Yaralı Var

KAZADA AĞIR YARALANANLAR OLDU

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda ciple motosiklet çarpıştı ve bu olayda 2 kişi ağır yaralandı. Kozan-İmamoğlu kara yolunda 01 KY 136 plakalı cip, bir motosikletle çarpışma sonucunda yaralanmalara neden oldu.

SALGSİZ YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan motosiklet üzerindeki S.K. (21) ve H.C.S. (22) yaralı olarak hastanelere götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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