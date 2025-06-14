Adana’da Kaza, 3 Yaralı

KOZAN’DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Eskimantaş Mahallesi uzunoğlan mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Y.A. yönetimindeki 01 RZ 612 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yüzünden yoldan çıkarak şarampole devrildi.

KAZADA ÜÇ YARALI VAR

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık, CANKUR ve AKOM ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.