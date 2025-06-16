Adana’da Kaza, Baba Ve İki Kızı

BABA VE İKİ KIZININ TRAFİK KAZASI

Adana’da bir pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu, baba ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım’ın, Babalar Günü nedeniyle Mersin’deki babası Süleyman Yıldırım’ın kabrini ziyarete gittiği ve dönüş yolunda bu talihsiz olayın meydana geldiği öğrenildi.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu mahallelerinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mersin’in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım’ın bulunduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedenleri vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

SORUŞTURMA VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerini yaptıktan sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım’ın, Babalar Günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi’ndeki babasının kabrini ziyaret sırasında bu kaza yaşandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, otopsi sonrasında cenazelerin Kefeli’ye getirilip defnedileceği bildirildi.