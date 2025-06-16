Adana’da Kaza, Baba Ve Kızları Vefat Etti

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’da meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda pikabın sulama kanalına devrilmesi, bir baba ve iki küçük kızının hayatını sonlandırdı. Olay, dünkü akşam saatlerinde Seyhan ilçesinde, Mürseloğlu mahallesi sınırları içerisinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 42 yaşındaki baba Metin Yıldırım ve kızları 8 yaşındaki Aylin ile 6 yaşındaki Selin, Mersin’in Tarsus ilçesinden dönerken bulundukları pikabın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Kaza yerini gören çevredekiler hemen yardıma koştu ve baba ile kızlarının cansız bedenlerini çıkararak sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrasında, cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp’ta yapılan otopsinin ardından cenazeler, aile fertleri tarafından alındı ve defin edilmek üzere Tarsus’un Kefeli mahallesine yol aldılar.

KAZANIN NEDENİ VE ARKASI

Kaza, Metin Yıldırım’ın babalar günü dolayısıyla Kefeli Mahallesi’nde bulunan babası Süleyman Yıldırım’ın kabrine yaptığı ziyaretten dönüş yolunda gerçekleşti. Kaza sonucunda baba ve iki kızı, geride büyük bir acı bırakarak hayata veda etti.