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Adana’da Kaza, Baba Ve Kızları Yandı

KAZA SONUCUNDA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da bir pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucunda bir baba ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı yaşamlarını yitirdi. Hayatını kaybeden Metin Yıldırım’ın, Babalar Günü vesilesiyle Mersin’de bulunan babası Süleyman Yıldırım’ın kabrini ziyaret etmek için gittiği, dönüş yolunda kaza yaşandığı öğrenildi. Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu mahallesinde meydana geldi.

PİKAP SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

Alınan bilgilere göre, Mersin’in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin Yıldırım, 6 yaşındaki kızı Aylin ve 8 yaşındaki kızı Selin’in bulunduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak baba ve iki kızının cansız bedenlerini kanaldan çıkardılar.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kazanın incelemesini yaptıktan sonra, cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Metin Yıldırım’ın, Babalar Günü nedeniyle Tarsus’un Kefeli Mahallesi’nde bulunan babasının kabrini ziyaret etme amacı güttüğü ve dönüş yolunda bu talihsiz olayın gerçekleştiği bildirildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, otopsi sonrasında cenazelerin Kefeli’ye götürülüp defnedileceği duyuruldu.

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