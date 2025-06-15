Adana’da Kaza, İbrahim K. Hayatını Kaybetti

ADANA’DA TRAFİK KAZASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim K. (65), minibüsün çarpması sonucu hastanede 8 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Kaza, minibüs şoförü Y.E.Ç. (29)’nin, sohbet ettiği bir yolcuya “Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak” demesinin hemen sonrasında gerçekleşti. O anlar, araç kamerasına da yansıdı.

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN VE İLK MÜDAHALE

Kaza, 2 Haziran saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinin bulunmadığı yerden karşıya geçmek isteyen İbrahim K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan İbrahim K., başını asfalt zeminle çarparak yaralandı. Olayın ardından Y.E.Ç., araçtan inerek kaza yerine sağlık ve polis ekipleri çağırdı. İlk müdahalesinin ardından İbrahim K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 10 Haziran günü ise İbrahim K., yaşamını yitirdi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası gözaltına alınan Y.E.Ç., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada kaza anı ve sürücünün yolcuyla sohbet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan sonra yolcuların paniği ve Y.E.Ç.‘nin araçtan indiği anlar dikkat çekti.