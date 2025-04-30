Adana’da Kaza, İki Yaralı.

ADANA’DA CİP KAZASI VE YANGIN

Adana’da meydana gelen olayda iki araca çarpan bir cip alev aldı ve cipteki iki kişi yaralandı. M.E. tarafından kullanılan 01 VY 001 plakalı cip, TAG Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınında önce A.C. idaresindeki 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından L.S.’nin kullandığı 27 R 4014 plakalı tırın dorsesine çarptı.

YARALILAR GÜVENLİĞE KAVUŞUYOR

Çarpmanın ardından alev alan cipte bulunan M.E. ve H.Ç., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan yaralı olarak çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı ve daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

ULAŞIM YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yetkililerin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.