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Adana’da Kaza, İki Yaralı Bulundu

ADANA’DA CİP KAZASI VE ALEV AÇIKLARI

Adana’da meydana gelen bir olayda, iki araca çarptıktan sonra alev alan cipte bulunan iki kişi yaralanıyor. M.E. yönetimindeki 01 VY 001 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınlarında önce A.C’nin kullandığı 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından L.S. idaresindeki 27 R 4014 plakalı tırın dorsesine çarpıyor.

ALEV ALAN CİPTE YARALILAR VAR

Alev alan cipteki M.E. ve H.Ç., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkmayı başarıyor. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerinde trafik polisi, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk ediliyor. İlk müdahale bu alanda yapılırken, yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

ULAŞIMDA GECİKMELER YAŞANIYOR

Kazanın ardından yapılan çalışmalarla ulaşıma kapalı olan yol, kısa süre içinde yeniden trafiğe açılıyor. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem teşkil ediyor.

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