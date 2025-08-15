Adana’da Kaza, Kardeşimi Kaybettim

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBEDENİN AİLESİNDEN AĞIR SUÇLAMALAR

Adana’da yaşanan bir trafik kazasında iki çocuk babası hayatını kaybetti. İbrahim Pişkin, kardeşi Hıdır Pişkin’in yaşamını yitirmesine neden olan ticari taksi şoförünü ağır bir şekilde suçladı. Pişkin, “Ticari taksi şoförü yaptığı hata ile kardeşimi katletmiştir. Bu bir kaza değildir” ifadelerini kullandı. Kaza, 12 Ağustos günü Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki M.Ç. idaresindeki 01 T 0193 plakalı ticari taksi, ana yoldan karşıya geçmek için yaya geçidinde manevra yaptı. Aynı yolda ilerleyen 32 yaşındaki Hıdır Pişkin, kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosikletle taksiye çarpmamak için manevra yaparken motosiklet kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Bu kazada motosiklet sürücüsü Pişkin hayatını kaybetti.

Hıdır Pişkin’in bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalıştığı ve kaza anında evine dönerken yolda olduğu öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Pişkin’in çocuklarından birinin kas hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü bilgisi de paylaşıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Küçükoba Mezarlığı’na defnedildi. Ticari taksi şoförü M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞABEYİN AÇIKLAMALARI

Kaza sonrası acılı ağabey İbrahim Pişkin, 16:30 civarında yengesiyle görüştü ve ardından durumu öğrenmek için hastaneye gitti. “Bize polis memuru haber verdi. 5 Ocak Devlet Hastanesi’ne gittiğimizde vefat haberini aldık” diyen İbrahim Pişkin, kardeşinin her gün kullandığı güzergahında bir ticari taksi şoförünün yaptığı hata sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

Pişkin, “Bu olay sadece bizim canımızı değil, başka canları da götürebilir. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Güvenlik kamera görüntüleri var, her şey ortada. İnşallah gereken yapılır” şeklinde konuşarak tepkisini açıkladı.