Adana’da Kaza, Şoför Hayatını Kaybetti

KAMYONUN BARIYERE ÇARPMASI

Adana’da otoyolda bariyere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü, yaşamını yitiriyor. Plakası 27 ANA 951 olan kamyon, Adana-Pozantı Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Kaza yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ediyor.

CENAZE İŞLEMLERİ

Sürücünün cesedi, adli incelemelerin ardından morga kaldırılıyor. Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.