Adana’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Henüz kimliği tespit edilemeyen 33 N 8091 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Akçatekir rampasında bir tıra arkadan çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı durumda bulunan kamyonet sürücüsünün sıkışığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve araç akışı eski Pozantı-Akçatekir kara yoluna yönlendirildi.

ÖNEMLİ

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

