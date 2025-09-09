Adana’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Henüz kimliği tespit edilemeyen 33 N 8091 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Akçatekir rampasında bir tıra arkadan çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı durumda bulunan kamyonet sürücüsünün sıkışığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve araç akışı eski Pozantı-Akçatekir kara yoluna yönlendirildi.