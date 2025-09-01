Haberler

Adana’da Kaza, Sürücü Yaralandı

ADANA’DA KAZA ANI

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 34 URG 21 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNDE HAREKETE GEÇİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü bulundukları yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

