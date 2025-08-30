Adana’da Kiracı Darp Edildi, Öldü

ADANA’DA ŞOFBEN PARASI TARTIŞMASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası yüzünden yaşanan bir tartışma sonucunda 70 yaşındaki kiracı, darp edilerek hayatını kaybetti. Olay, jandarma tarafından yakalanan şüpheli öğretmen ve eşinin adliyeye sevk edilmesi ile devam ediyor. Öğretmenin adliye kapısında hıçkıra hıçkıra ağladığı ifade ediliyor.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Olay, Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak’tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak, şofbenin kullanılmadığını belirterek parayı ödemek istemedi. Bunun üzerine tartışma dün başladı ve bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener (42) ve eşi Nurhan R. (38), 3 çocuk babası Başak’ı sopa ve demir levye ile dövdü.

KAVGA SONRASI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekipleri, incelemelerde bulunarak Başak’ın vücudunda darp izleri tespit etti. Başak’ın kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ADLİ SÜREÇ

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapmış olan Yener R., eşi Nurhan ve çocuklarıyla beraber kaçtı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda çift, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan ev sahibi şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Yener R.’nin pişmanlık duyduğunu ifade ettiği öğrenildi. Çiftin savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.