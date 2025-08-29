Adana’da Kiracısını Öldürdü

KAN DONDURAN CİNAYET

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir cinayet olayı, bölge halkını sarsıyor. Savruk Yaylası’nda Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında, henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma patlak verdi.

SOPAYLA SALDIRDI

Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi sonucunda Y.R, iddiaya göre Hüseyin Başak’a sopa ile saldırdı. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma, cinayet sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.