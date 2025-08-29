Gündem

Adana’da Kiracısını Öldürdü

adana-da-kiracisini-oldurdu

KAN DONDURAN CİNAYET

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir cinayet olayı, bölge halkını sarsıyor. Savruk Yaylası’nda Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında, henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma patlak verdi.

SOPAYLA SALDIRDI

Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi sonucunda Y.R, iddiaya göre Hüseyin Başak’a sopa ile saldırdı. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma, cinayet sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara Barajları Düşük Su Seviyesinde

Ankara'daki barajların doluluk oranı, son günlerde yaşanan azalmalarla birlikte yüzde 18,73 seviyesine düştü.
Gündem

Ankara Barajları Alarm Veriyor

Ankara'daki barajlarda su seviyesi, son veriler doğrultusunda yüzde 18,73'e düştü. Bu durum, bölgedeki su krizine dair endişeleri artırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.