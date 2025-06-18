Adana’da KOBİ’ler İçin Toplantı Yapıldı

Adana’da KOBİ’lere yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi. “Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar” başlıklı bu etkinlik, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ev sahipliğinde, TÜRKONFED (Türk İş Dünyası Konfederasyonu) Finansmana Erişim Eğitim Komitesi tarafından organize edildi. Toplantı, Adana Ticaret Odası’nda (ATO) yapıldı.

KOBİ’LERİN ROLÜ VE SORUNLARI

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Gizer, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası topluluğu olduklarını vurguladı. Gizer, TÜRKONFED’e bağlı şirketlerin 7 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti. Ülkedeki KOBİ’lerin fırsatları hızla değerlendirme yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Gizer, ancak “KOBİ’lerimizin yetersiz insan sermayesi ve güvenilir bilgiye erişim gibi sebeplerle çoğu zaman konunun dışında kaldıklarını” ifade etti. Gizer, finansmana erişim konusundaki çeşitli çalışmalara dikkat çekerek, “Bu dönüşümleri KOBİ’ler için ulaşılabilir, uygulanabilir ve somut adımlar atılabilir hale getirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

DESTEK VE GELECEK İÇİN STRATEJİLER

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı ise, ekonominin sürdürülebilirliği için KOBİ’lerin mercek altına alınması gerektiğini söyledi. KOBİ’lerin finansmana erişiminde karşılaştıkları zorlukların farkında olunması gerektiğine dikkat çeken Mantı, “Bu zorlukların aşılması ile sorunların çözümü Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik olarak önünü açacaktır. Büyümek için para, yatırım, olanak ve öz sermayeyi belirli oranda kullanmak lazım.” dedi. Toplantının ardından KOBİ’lerin finansmana erişim süreçleri hakkında bir panel düzenlendi. Etkinliğe, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, iş insanları ve diğer ilgililer katıldı.