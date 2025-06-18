Adana’da KOBİ’lere Yönelik Toplantı Yapıldı

FINANSMANA ERİŞİM VE ALTERNATİF KAYNAKLAR TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Adana’da KOBİ’lere yönelik “Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar” konulu bir toplantı yapıldı. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ev sahipliğinde, TÜRKONFED (Türk İş Dünyası Konfederasyonu) Finansmana Erişim Eğitim Komitesi tarafından organize edilen bu toplantı, Adana Ticaret Odası’nda (ATO) gerçekleştirildi.

TÜRKONFED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Gizer, gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası topluluğu olduklarını dile getirdi. Gizer, TÜRKONFED bünyesindeki şirketlerin 7 milyon kişiye istihdam sağladığını vurguladı. Ayrıca, üyeleri olan şirketlerin, Türkiye’deki kurumlar vergisinin önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekti. Gizer, “Ülkedeki KOBİ’lerin fırsatları görerek hızlıca harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu” belirtti. Bununla birlikte, KOBİ’lerin yetersiz insan sermayesi ve güvenilir bilgiye erişim gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman finansman konusunun dışında kaldığını ifade etti. “Bizleri bir araya getiren finansmana erişim sohbetleri gibi onlarca çalışmayla dönüşümleri KOBİ’ler için ulaşılabilir, uygulanabilir ve somut adımlar atılabilir hale getirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

KOBİ’LERİN SORUNLARI İNCELENDİ

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, ekonominin sürdürülebilir bir yapıya ulaşabilmesi için KOBİ’lerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. KOBİ’lerin finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunların anlaşılmasının önemine değinen Mantı, “Bu zorlukların aşılmasıyla sorunların çözümü Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik olarak önünü açacaktır. Büyümek için para, yatırım, olanak ve öz sermayeyi belirli oranda kullanmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, KOBİ’lerin finansmana erişim süreçleri hakkında bir panel düzenlendi. Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, iş insanları ve diğer ilgililer katıldı.