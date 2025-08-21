Haberler

Adana’da Koltuk Taşıyan Sürücü Tehlike Yarattı

TEHLİKELİ YÜKLEME ADANA’DA GÖRÜNTÜLENDİ

D-400 Karayolu’nda, Adana’da otomobiliyle koltuk taşıyan bir sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Adana-Mersin D-400 Karayolu’nda 35 plakalı aracın sürücüsü, aracının bagaj kapağını açık bırakıp hem bagajına hem de aracın üstüne koltuk yükledi.

KOLTUK YÜKLEME YOLCULUĞU TEPKİ TOPLADI

Tehlikeli yükleme nedeniyle trafikte risk oluşturan sürücü, yolda ilerlerken diğer sürücülerin dikkatini çekti. Koltukların sadece iple basit bir güvenlik önlemi alınarak taşınması, hem düşme ihtimalini artırdı hem de görüş açısını kapattığı için tepki topladı. Kilometrelerce süren bu tehlikeli yolculuk, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Haberler

Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.