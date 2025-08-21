Adana’da Koltuk Taşıyan Sürücü Tehlike Yarattı

TEHLİKELİ YÜKLEME ADANA’DA GÖRÜNTÜLENDİ

D-400 Karayolu’nda, Adana’da otomobiliyle koltuk taşıyan bir sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Adana-Mersin D-400 Karayolu’nda 35 plakalı aracın sürücüsü, aracının bagaj kapağını açık bırakıp hem bagajına hem de aracın üstüne koltuk yükledi.

KOLTUK YÜKLEME YOLCULUĞU TEPKİ TOPLADI

Tehlikeli yükleme nedeniyle trafikte risk oluşturan sürücü, yolda ilerlerken diğer sürücülerin dikkatini çekti. Koltukların sadece iple basit bir güvenlik önlemi alınarak taşınması, hem düşme ihtimalini artırdı hem de görüş açısını kapattığı için tepki topladı. Kilometrelerce süren bu tehlikeli yolculuk, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.