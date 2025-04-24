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Adana’da Kolu Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı

KURTARMA ANLARI KAMERADA YER ALDI

Adana ilinde, kolu iki kaya arasında kalan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, o anları kaydeden kameralar aracılığıyla görüntülendi. Olay, Karaisalı ilçesinde gerçekleşti.

İddiaya göre, bir adam, arkadaşlarıyla birlikte doğa gezisine çıkmıştı. Şahıs, su içerisinde gördüğü bir nesneyi almak için kolunu iki kaya arasına soktu. Ancak, bu sırada kolu kayaların arasında sıkıştı. Durumu gören arkadaşları, 112 acil servisi arayarak yardım talep etti.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine, kısa bir süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleri ulaştı. Ekipler, yaptıkları uzun çalışmalar sonucunda, şahsın kaya arasına sıkışan kolunu başarılı bir şekilde kurtardı. Sonrasında şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

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