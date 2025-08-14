Adana’da Komşular Arasında Silahlı Çatışma

SİLAHLI ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da husumetli komşular arasında balkonlar arasında gerçekleşen silahlı çatışma görüntülendi. Olay sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Olay, 10 Ağustos tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde gerçekleşti.

HUSUMETLİ KOMŞULAR ARASINDA ŞİDDET

M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E. (21) isimli dört genç, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahlı saldırıya uğradı. Evin ikinci katındaki balkona çıkan bu şahıslar, tabanca ve tüfeklerle karşılık vererek çatışmaya girdi.

POLİS BASKINI VE GÖZALTILAR

Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. M.P., F.K., O.B. ve C.E. polis tarafından gözaltına alındı, ancak husumetli oldukları kişiler olay yerinden kaçtı. Çatışmanın anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.