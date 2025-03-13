Adana’da Koruyucu Ailelere Geleneksel İftar Buluşması

ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN İFTAR ORGANİZASYONU

Adana’da koruyucu aileler ile Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’nun (DAİMFED) düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. DAİMFED’in düzenlemiş olduğu 17’nci geleneksel iftar programı, kentte bulunan bir otelde gerçekleştirildi. İftar yemeğinin ardından animatörler, çocuklar için çeşitli eğlenceli oyunlar düzenledi. Etkinlik, Hacivat ile Karagöz gösterisi ile sona erdi.

DAİMFED BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR VE HEDEF

Programda söz alan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “16 yıl önce başladığımız koruyucu aileler ve çocukları etkinliklerinde Türkiye’de 37. sıralamadan 4.sıralamaya ulaştık. Bu büyük yürekli insanlar her zaman artıyor. Bu tür etkinlikleri her yıl yapınca bizler ön ayak olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’de ikinciliği elde etmek. Yürekli ailelere, merhametli ailelere ve vicdanlı ailelere çok teşekkür ediyoruz” dedi. Karslıoğlu, devletin kaynakları ile yurtlarda büyüyen çocukların aile sevgisinden mahrum kalmaması için koruyucu aile projelerinin önemine dikkat çekti. “Bu sayıları daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. DAİMFED’in önceliği olarak vatan, vatandaş ve sektör ile ilgilenmeye çalışmanın temel amacı olduğuna vurgu yaptı.