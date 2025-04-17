Adana’da Kriz Ortaya Çıktı. Çalışanlar, Yağmalama Eylemi Gerçekleştirdi. Gazeteciler Saldırıya Uğradı. Olay Sonrası Soruşturma Başlatıldı

Olayın Patlak Vermesi

Adana’da tanınmış isimlerden Sinem Çekinmez’in sahibi olduğu bir güzellik merkezinde büyük bir kriz ortaya çıktı. Çalışanlar, 5 aydır maaş alamadıklarını belirterek güzellik merkezini yağmalamaya karar verdi. Olay, Seyhan ilçesinin Yeni Mahalle bölgesindeki işyerinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, maaşlarını almadıkları gerekçesiyle içeri girdiler ve ne buldularsa alarak işyerini boşalttılar. Laptoplar, bilgisayar kasaları, tablolar, saksılar ve taşınabilir diğer eşyalar, bu süreçte didik didik edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar ve gazeteciler tarafından kaydedildi.

Çalışanların İddiaları ve Müdahale

Çekinmez’in, çalışanlarına maaş ödememesi ve müşterilerine ucuza sunulan paketlerle peşin para alıp dolandırdığı iddiaları ortalıkta dolanıyor. Olayı takip eden gazeteciler, güzellik merkezi çalışanlarının saldırısına maruz kaldı. Kadın çalışanlar, çekim yapan basın mensuplarına hem sözlü hem de fiziki müdahalede bulundu. Kameralar darbe aldı, muhabirler itilip kakıldı. Güvenlik güçleri olaya hemen müdahale etti.

Sonrasında Gelişenler

Olayın ardından güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez’e ulaşılamadı. Birçok kişi, Çekinmez’in birkaç gün önce yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca, mağdur olan çalışanlar ve dolandırıldığını belirten çok sayıda müşteri, suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.