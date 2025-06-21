Adana’da Küçük Çocuk Suya Düşüp Kayboldu

ADANA’DA BİSİKLET KURTARMA FELAKETİ

Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Sümbül Caddesi’nde bulunan Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında gerçekleşti. 11 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, bisikletini sulama kanalına düşürmesiyle panikleyip suya atladı.

ABİSİ DE SUYA ATLADI

Bisikletini kurtarmak için suya atlayan F.N, akıntıya kapılarak kayboldu. Kardeşinin suda çırpındığını gören 13 yaşındaki ağabeyi B.N de onu kurtarmak amacıyla hemen suya daldı. Ancak her ikisi de sulama kanalındaki akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle B.N kurtarıldı, ancak F.N gözden kayboldu. Olay yerinde bulunan tanıklar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sulama kanalında kaybolan F.N için arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.