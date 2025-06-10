Adana’da Kumar İşletmesi Baskını Gerçekleşti

ADANA’DA KUMARHANEE OPERASYONU

Adana’da bir özel okulun yanındaki iş yerinin bodrum katının kumarhaneye dönüştürüldüğü yönündeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5’i tutuklandı. Daha öncesinde ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan kaydı bulunan iş yeri sahibi Abdullah G. (36), “Arkadaşlarımı, aileleriyle mangala davet ettim. Kumar masalarını kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SUÇ ORGANİZASYONU ORTAYA ÇIKTI

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı’ndaki inşaat malzemesi satan iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı ve Abdullah G.’nin iş yerine baskın düzenledi. Baskında Halil P. (48), oğulları Cabbar P. (22), Abdülkadir P. (20), yeğeni Salih P. (29), arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ve temizlik görevlisi Birkan K. (34) gözaltına alındı. Abdullah G. ise adresine yapılan baskında yakalandı.

KUMAR OYUNU VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Bodrum katında yapılan aramalarda kumar için kullanılan 3 oyun masası ile ofiste 6 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 77 mermi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Abdullah G., ifadesinde, “Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz” diye belirtti. Ayrıca, Abdullah G.’nin daha önce aynı suçtan kaydı olduğu ve iş yerinin mühürlendiği tespit edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah G., Birkan K., Cabbar P., Abdulkadir P. ve Turan K. tutuklandı. Halil P., Salih P. ve Murat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zabıta ekipleri, iş yerini mühürledi. Ele geçirilen silahlar, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.