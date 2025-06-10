ADANA’da Kumar Operasyonu Gerçekleşti

ADANA’DA KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN İŞ YERİNE OPERASYON

Adana’da bir özel okulun hemen yanında, bodrum katı kumarhaneye çevrilen iş yerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5’i tutuklandı. “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan önceki kaydı bulunan iş yeri sahibi Abdullah G. (36), “Arkadaşlarımı, aileleriyle mangala davet ettim. Kumar masalarını kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz” diye ifade etti.

İŞ YERİNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı’ndaki inşaat malzemesi satan iş yerinde kumar oynatıldığına dair ihbarda bulundu. Abdullah G.’nin iş yerine yapılan baskında Halil P. (48), oğlu Cabbar P. (22), Abdülkadir P. (20) ve yeğeni Salih P. (29), arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ve temizlik görevlisi Birkan K. (34) yakalandı. İş yeri sahibi Abdullah G. ise adresinde tespit edilip gözaltına alındı.

YASADIŞI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Bodrum katında yapılan aramada, kumarda kullanılan 3 oyun masası ile ofiste 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız bir av tüfeği, 77 mermi ve 13 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki ifadesinde Abdullah G., “Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz” dedi. Abdullah G.’nin daha önce de “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan kaydı olduğu ve söz konusu iş yerinin bu nedenlerle mühürlendiği belirlendi.

ADLİ YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltındaki şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Abdullah G., Birkan K., Cabbar P., Abdulkadir P., ve Turan K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Halil P., Salih P. ve Murat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi ve ele geçirilen silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.