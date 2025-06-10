Adana’da Kumarhane Baskını, 5 Tutuklama

ADANA’DA KUMAR OPERASYONU

Adana’da özel bir okulun yanında bulunan bir iş yerinin bodrum katı, kumarhaneye dönüştürüldü. Bu iş yeri üzerinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan tutuklandı. İş yeri sahibi Abdullah G. (36) ise, “Arkadaşlarımı, aileleriyle mangala davet ettim. Kumar masalarını kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz” açıklaması yaptı.

BASKIN VE GÖZALTILAR

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı’ndaki özel okulun bitişiğindeki inşaat malzemesi satan iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, iş yerinde Abdullah G. ile birlikte Halil P. (48), oğulları Cabbar P. (22), Abdülkadir P. (20) ve yeğeni Salih P. (29) ile arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ve temizlik görevlisi Birkan K. (34) gözaltına alındı.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Bodrum katında yapılan aramada, kumarda kullanılan 3 oyun masası ile ofiste 6 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 77 mermi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorgulama sırasında Abdullah G., “Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz” şeklinde ifade verdi. Daha önce de “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan kaydı olduğu ve aynı iş yerinin mühürlendiği belirtildi.

TUTUKLAMALAR VE İŞ YERİNİN KAPATILMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah G., Birkan K., Cabbar P., Abdulkadir P. ve Turan K., mahkemede tutuklandı. Halil P., Salih P. ve Murat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ele geçirilen silahlar, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.