Adana’da Kuraklık Nedeniyle Barajlar Boşaldı

KURAKLIK VE SICAK HAVANIN ETKİLERİ

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Adana’da, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarındaki doluluk oranları büyük oranda düştü. Aladağ ilçesinde yer alan Yedigöze Barajı, 642 milyon metreküp kapasite ile geçen yıl 21 Ağustos’ta doluluk oranı yüzde 40 olarak kaydedildi. Ancak bu yıl aynı tarihte, azalan yağışlar ve sıcak hava koşullarının etkisiyle barajın doluluk oranı yüzde 10’a düştü. Kozan ilçesinde bulunan 152 milyon metreküp kapasiteli Kozan Barajı’nın doluluk oranı da geçmiş yıl yüzde 20 iken, bu yıl yüzde 10’a geriledi. Karaisalı ilçesindeki sulama amaçlı kullanılan 19 milyon metreküp kapasiteli Nergizlik Barajı’nda ise doluluk oranı, geçen yıl yüzde 22 iken bu yıl yüzde 16’ya düştü.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal, AA muhabirine barajlardaki doluluk oranlarının düşmesinin tarımsal üretime olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Sarsal, yaşanan olumsuz hava koşullarının tarım ürünlerinde ciddi zararlar meydana getirdiğini belirtti. Sarsal, “Bu tablo iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Su kaynaklarımızı korumak, doğru sulama teknikleri geliştirmek ve üreticilerimize destek olmak artık bir zorunluluk. Bu sürece duyarlı olmazsak, sofralarımıza ulaşan ürünlerin azalması ve fiyatların artması kaçınılmaz olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca su kaynaklarının azalmasının çiftçilerin sulama yapmalarında güçlük çıkardığını vurguladı. Bazı ürünlerin kuraklık yüzünden zarar gördüğünü ve hasat edilmediğini ifade eden Sarsal, “Kuraklıktan ve sıcaktan dolayı fasulyeler, biberler tarlada yandı. Şu anda limonlar dalda yanık durumdadır. Barajlarımızdaki su miktarı azaldı ve su sıkıntımız var.” dedi. Zor durumda kalan çiftçilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

SULAMADA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Sarıçam ilçesinde 350 dönüm alanda biber üretimi gerçekleştiren İsa Polat, bu yıl ürünlerini yeterli seviyede sulayamadığını bildirdi. Sulamada yer altı kaynaklarından faydalandığını aktaran Polat, “Biberlerimizi her gün sulamak gerekiyordu. Ancak 10 gün önceki aşırı sıcakta suyumuz az olduğu için sulama yapamadık. Ürüne 3 günde bir su verebildik. Biberler ciddi şekilde zarar gördü, pazar kalitesini kaybetti.” sözleriyle yaşadığı durumu özetledi.