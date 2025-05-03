Adana’da Kurtarılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’da meydana gelen ilginç bir olay, seyircilere büyük bir heyecan yaşattı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’ndeki sulama kanalında, akşam saat 19.00 civarında 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman’ın hareketsiz bir şekilde su yüzeyinde sürüklendiği görüldü.

KURTARMA ÇABALARI

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Ekipler gelene kadar, olay yerindeki insanlar kendi imkanlarıyla Uluman’ı kanaldan çıkartmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, hastaneye kaldırıldığında durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili şu an soruşturma devam ediyor.