Adana’da Kurtarılan Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA’DA SULAMA KANALINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Adana’da dün sulama kanalına düştükten sonra vatandaşlar tarafından kurtarılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın detayları şu şekilde gelişti: Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman’ı Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki sulama kanalında hareketsiz yüzerken gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Ekipler olay yerine ulaşana kadar, vatandaşlar suya atlayarak Uluman’ı sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile Uluman, hayata tutunmayı başardı. Ancak hastaneye kaldırılan Ertuğrul Uluman, sabah saatlerinde maalesef hayatını kaybetti.