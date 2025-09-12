Adana’da Kuyumcudan Altın Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

SOYGUN OLAYI VE TUTUKLAMALAR

Adana’da bir kuyumcuya düzenlenen soygun sonucunda, 2 kişi vurulup yaklaşık 3 milyon lira değerinde altına el konulmasıyla sonuçlanan olayda, 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları altınları bir kuyumcuda bozdurup, otomobil satın aldığı ve geriye kalan parayı evde sayarak paylaştıkları, o anları cep telefonu ile kaydettikleri öğrenildi. Olay, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde 15 Ağustos’ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

OLAY ANINDA NELER OLDU?

Motosiklet kaskıyla yüzlerini gizleyen Asad A. (23) ve Abdulaziz E. (19) isimli şüpheliler, kuyumcu Abdullah Damlakhı’nın dükkanına girdi. Çalışanlar İbrahim Kesir (26) ve Abdurrahman Gılleh’i (21) tabancayla vurarak yaralayan şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyalarını tezgah ve vitrinlerden alarak çuvala koyup kaçtılar. Olay sonrası sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI VE YAKALANMA ANLARI

Polis, olayın ardından soygunla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatır. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 900 saati aşkın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan teknik takip sonrası, şüphelilerin Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi’nde saklandığı tespit edildi. Soygunu planladığı öne sürülen Emrullah D. (20), şüphelileri otomobille alarak Yüreğir ilçesine götürdü.

ALTINLARIN BOZDURULMASI VE YAPILAN İŞLEMLER

Şüphelilerin, çaldıkları altınları bir kuyumcuda bozdurup Osmaniye’den otomobil aldıktan sonra Adana’ya dönüş yaptıklarını tespit eden polis, kent girişinde gerekli güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil etrafı sarılıp durduruldu. Otomobilden indirilen 3 şüpheli ve yanlarındaki Hamid H. (28) gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada, çalınan altınların bozdurulmasından elde edilen 815 bin lira bulundu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE ADLİ SÜREÇ

Yapılan cep telefonu incelemelerinde, şüphelilerin paraları sayarken kutlama yaptıkları ve o anları kaydettikleri görüntüler ortaya çıktı. Soygunu gerçekleştiren Asad A. ve Abdulaziz E., paraları sayarken birbirlerini kutlayarak paylaştıkları görüntülerde yer aldı. Ayrıca, soyguna giderken çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı öğrenildi. İfadeleri alınan şüpheliler, suçlamaları kabul etti. Emniyetteki sürecin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ve Abdulaziz E. tutuklandı. Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.