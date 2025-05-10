Adana’da Lösemi Hastası Gülşen’e İlik Nakli Yapıldı

GÜLŞEN’İN HASTALIĞI VE NAKİL SÜRECİ

Adana’da, 9 yaşında lösemi hastası olan Gülşen Yazel’in hayata tutunması için annesi Zerrin, ilik nakli yaptı. Küçük kız, hastanede tedavi altında bulunurken annesine sarılıp, Anneler Günü’nü kutladı. Denizli’de yaşayan Gülşen’e 2023 yılında lösemi teşhisi konulmuş, tedavi sürecine hızla başlanması gerektiği belirtilmişti. Aile, Denizli’deki tedavi sürecinden tatmin olmayınca Acıbadem Adana Hastanesi’ne başvurdu. Burada, 2024 Eylül ayında 3 yaşındaki kardeşi Ecem Tülay’dan kök hücre nakli gerçekleştirildi.

İKİNCİ NAKİL VE YENİDEN NÜKSETME

Naklin ardından her şeyin düzeldiği düşünülürken, 82 gün sonra hastalık yeniden nüksetti. Gülşen, ağır kemoterapi ve lösemi tedavisine geri döndü. Bu süre zarfında Gülşen için yeniden donör arayışına geçildi ancak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nde (TÜRKÖK) uygun girişi bulmak mümkün olmadı. Sonunda, yarı uyumlu anneden ilik nakline karar verildi ve bakanlık onayı ile anne Zerrin’den ilik alındı. Hastanede tedavisi devam eden Gülşen, Anneler Günü’nde annesiyle özel bir an yaşadı.

UZMANIN AÇIKLAMALARI

Gülşen’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi/Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, “Hastamıza başka bir merkezde lösemi tanısı kondu; fakat tedaviye yanıt vermedi. Bu yüksek risk grubunda, yoğun tedavi süreci gerektiriyor. 2024 Eylül ayında Gülşen’e kardeşinden tam uyumlu kemik iliği nakli yaptık. Ama hastalık 82 gün sonra nüksetti. Daha yoğun bir tedavi ile hastamızı yeniden remisyona sokma şansına sahibiz. Donör değişikliği gerekiyordu. Türkök’te verici bulamadığımızdan, bakanlık onayını istedik. Annesinin hücreleri alındı. Şu an takipteyiz” diye konuştu.

ANNENİN DUYGULARI

İlik veren anne Zerrin Karakoç, evladının bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini belirtti. “Kızım canımdan bir parça. Şimdi ona yine canımdan bir parça verdim. Tek dileğim onun bir an önce iyileşmesi. Lösemi teşhisi konulduktan sonra hayatımız tamamen değişti. Küçük kardeşinden nakil yapıldı ama hastalık yeniden nüksetti. Büyük üzüntüler yaşadım. Doktorumuz ‘senden de ilik alabiliriz’ dediğinde çok heyecanlandım. Kızıma ilik verdim ve onun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Bütün anneler evlatlarının sağlıklı büyümesini ister. Ama hasta çocukları olan anneler bu duyguyu daha derinden hisseder. Bugün Anneler Günü ve onun sağlığına kavuşması bana en büyük hediye olacak” diyerek duygularını ifade etti.