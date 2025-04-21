Adana’da LPG Tankı Patladı, Yangın Oldu

OTOMOBİLDE LPG TANKI PATLADIKTAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir LPG tankı patlayan otomobil alev alarak hurdaya döndü. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Arslanpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede gerçekleşti. İddialara göre, A.A.’ya ait 01 AEB 239 plakalı aracın LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İTFAİYE VE POLİSE BİLDİRDİ

Alev topuna dönüşen otomobili gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri uzun bir çabanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan kimse olmadı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.