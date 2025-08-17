Adana’da M.K. Gözaltına Alındı

ADANA’DA MADDE KULLANIMI İDDİASI

Adana’da madde aldıktan sonra kaldırımda tuhaf hareketler yaptığı öne sürülen bir kişi, narkotik polisleri tarafından yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, bir şahsın madde aldıktan sonra garip davranışlar sergilediği görüldü. Bu durum üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti.

NARKOTİK POLİSİ ŞAHIS GÖZALTINA ALDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, belirtilen davranışları sergileyen şahsın 26 yaşındaki M.K. olduğu tespit edildi. Polis, M.K.’nın adresine giderek onu gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K.’nın ifadesine göre, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ve herhangi bir şeyi hatırlamadığını söyledi. Genç, madde alıp almadığı ise yapılan kan testlerinin sonuçlarına göre belirlenecek.

Eğer M.K.’nın madde kullandığı tespit edilirse, “uyuşturucu kullanmaktan” işlem yapılacağı bildirildi. M.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Duyulan bu olay, toplumda uyuşturucu kullanımı ve bunun yol açtığı sorunlara ilişkin bir kez daha dikkat çekti.