Adana’da Marketlerde Bayram Öncesi Denetim Yapıldı

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER ARTTI

Adana’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketiciyi korumak amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bayram sürecinde gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve yüksek fiyat denetimlerini artıran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, reyonlardaki fiyatları kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Makarna, şarküteri ürünleri, bakliyat ve sıvı yağ gibi temel gıda maddelerini inceleyen ekipler, sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin menşe ve geliş fiyat bilgilerini Hal Kayıt Sistemi’nden kontrol etti.

EŞ ZAMANLI DENETİMLER 81 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gerçekleştirilen denetimlere dair bilgi verdi. Bayram öncesinde denetimleri artırdıklarını belirten Gödelek, “Ramazan Bayramı öncesinde bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz devam etmektedir. Bugün gıda denetimi gerçekleştirdik. Özellikle fiyat artışı konusunu ele aldık. Raflarda fiyat etiketi yer alıyor mu, etiketlerin kasayla fiyatı uyuşuyor mu bunları hep kontrol ettik” dedi.

DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Denetimlerin sürekli bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Gödelek, “Her gün denetimlerimiz devam ediyor. Ancak bayram öncesi denetimlerimiz biraz daha fazlalaştı. Fiyat konusunda bir usulsüzlük olduğunda da gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz” şeklinde konuştu.