Adana’da Maskeli İki Şüpheli, Yaraladı

Olayın Gelişimi

Adana’da meydana gelen olayda, maskeli iki şüpheli, kuyumcu İbrahim Kasır (26) ve Abdurrahman Kılle’yi (23) bacaklarından vurarak yaraladı. Suçlular, tezgah ve vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı. Olay, Seyhan ilçesinin Mirzaçelebi Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Motosikletle gelen şüpheliler, kuyumcunun işyerine girdi.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

İçeri giren şüpheliler, tabanca ile içerdekileri tehdit ederek altınları istediler. Ardından, biri tabancayla İbrahim Kasır ve Abdurrahman Kılle’nin bacaklarını vurdu. Altınları çantaya dolduran şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan ilk müdahaleden sonra yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Polisin Çalışmaları

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak, iş yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Şüphelilerin yakalanması için gereken çalışmalar sürdürülüyor.