Adana’da Mesut ve Abdülhakim’i Vurdu

ADANA’DA ŞİDDET OLAYI

Adana’da meydana gelen bir olayda, tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş’ı (20) tabancayla vurup öldüren Mehmet Eser (22), yakalanacağını anlayınca intihar etti. Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre, Mehmet Eser, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile bir araya geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma hızla şiddet içeren bir boyuta geçti. Eser, yanındaki tabancayla iki kişiye ateş etti. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR EDEN ŞÜPHELİ

Yapılan sağlık kontrolünde, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Mehmet Eser’in Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Eser, çatının üzerine çıkarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını gören Mehmet Eser, cinayet aleti tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.