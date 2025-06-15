Adana’da Minibüs Sürücüsü Kaza Yaptı

KAZA ANLANAN GÖRÜNTÜLERLE KAYIT ALTINA ALINDI

Adana’da, “Ben içindeki candan sorumluyum, sen keyfine bak” ifadeleriyle dikkat çeken bir minibüs şoförünün sözlerinden sadece birkaç saniye sonra 65 yaşındaki İbrahim K.’ye çarpması meydana geldi. Bu kaza, olaydan sadece sekiz gün sonra yaralanan İbrahim K.’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kazanın 2 Haziran günü saat 15.30 sıralarında İnönü Caddesi’nde gerçekleştiği bildiriliyor.

YOLCUNUN PANİKLE REAKSİYONU VE GÖRÜNTÜLER

İddiaya göre, 29 yaşındaki Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidi olmayan bir yerden karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki İbrahim K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını yere vurarak ağır yaralanan İbrahim K., hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim K., 10 Haziran’da hayatını kaybetti. Kaza anı, minibüs içerisindeki yolcuların çığlık attığı ve sürücünün panik içinde aracın dışına çıktığı detaylarla birlikte güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürücü Y.E.Ç. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.