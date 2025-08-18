Adana’da Minibüsten Para Çalan Yolcu Kaçtı

ADANA’DA YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYI

Adana’da bir minibüste meydana gelen olay dikkat çekti. Kırmızı ışıkta duran minibüsteki bir yolcu, sürücünün dalgınlığından faydalanarak konsoldaki bir miktar parayı alıp kaçmayı başardı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Minibüsü kullanan sürücü, hırsızlığı fark ettikten sonra şüpheliyi yakalamak istedi. Ancak sürücü, başarılı olamayınca hırsız, hızlıca araçtan çıkarak kayıplara karıştı. Sürücü, yaşanan olayın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, polisin araştırmalarında önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.