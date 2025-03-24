Adana’da Miras Anlaşmazlığı Cinayeti

BAKANLIĞA GÖRE MİRAS ANLAZMAZLIĞI

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen tartışmada, kardeşini öldürdüğü iddia edilen ağabey ve eşi gözaltına alındı. Olayın, ilçeye bağlı Asmalı Mahallesi’nde yaşandığı öğrenildi. İddialara göre, 42 yaşındaki Yunus Y. ile 44 yaşındaki ağabeyi A.Y. arasında uzun süredir devam eden miras sorunları, bir tarlada tekrar alevlendi. Tartışmanın ardından kavgaya dönüşmesi sonucunda A.Y., kardeşi Yunus Y.’ye bıçakla saldırdı ve ardından silah kullanarak ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Yunus Y., kanlar içinde yere yığıldı. Etraftaki kişilerin ihbarı sonucunda sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yunus Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçmaya çalışan A.Y. ve eşi S.Y., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayetle ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, jandarma ile devam eden işlemlerinin sürdüğü bildirildi.