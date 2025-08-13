Adana’da Miras Meselesi Kanlı Hale Geldi. Mehmet Alpaltun, “Beni Yarım Adam Yaptılar,” Dedi. Saldırgan, “Beni Tahrik Etti,” Savundu. 9 Ağustos’ta Olay Gerçekleşti. Alpaltun Darp Raporu Aldı. Adliyede Saldırgan Tutuklandı

KANLI HESAPLAŞMA ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Adana’da bir miras meselesi, kanlı bir çatışmaya dönüşerek Mehmet Alpaltun’un ağır yaralanmasına sebep oldu. Alpaltun, “Beni yarım adam yaptılar, ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar” diye belirtti. Olayla ilgili kısa bir süre sonra yakalanan dayısı M.A., “Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum” savunmasını yaptı.

OLAYIN KAYNAĞI MİRASI PAYLAŞIMI

Olay, 9 Ağustos tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde gerçekleşti. 38 yaşındaki konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, işe gitmek üzere durakta otobüs beklediği esnada, dayısı M.A. tarafından beyzbol sopasıyla başına vuruldu. Darbenin etkisiyle yere düşen Alpaltun, baygın haldeyken sopa ve tekmelerle saldırıya uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle M.A. olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen saldırının ardından Alpaltun, ailesi tarafından hastaneye götürüldü ve başına 15 dikiş atılarak birden fazla morluk tespit edildi. Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu.

MİRASI PAYLAŞMA TARTIŞMASI

İddialara göre, kavga, 2016’da hayatını kaybeden Hasan Alpaltun’un Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki 300 dönümlük tarlasının paylaşımı yüzünden başladı. Altı erkek kardeş, kız kardeşlerin mirastan payı olmadığını öne sürerek devri talep etti. Temmuz ayında meydana gelen tartışmada, Alpaltun, annesi Zeynep Alpaltun’un mirastan vazgeçirilmek istendiğini öğrenince noterde işlemi durdurdu. Bu durum, taraflar arasında gerilimi artırdı.

SAVUNMA VE GÖZALTILAR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından M.A. ile kardeşleri R.A. ve O.A.’yı gözaltına aldı. M.A.’nın ifadesi emniyette “Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum. Pişmanım” şeklindeydi. Adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı, R.A. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Yaşadığı olayı detaylandıran Mehmet Alpaltun, “O.A. ve M.A. annemin erkek kardeşleri. Annemi notere götürüp Diyarbakır’daki arsaları zorla almak istediler. Küçük kardeşim arayıp durumu bana anlattı. Bunun üzerine notere gidip satışı iptal ettirdim. Oradan sonra kinlendiler. İş yerime gelip tehditle durumu artırdılar. O.A. ve M.A. ile aranızda gözdağı vermek amacıyla gezmeye başladılar” diyerek hissettiklerini paylaştı.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Saldırının ardından, “Küçük kardeşime, bunlar bana tuzak kuracak diye söylemiştim. En son işe giderken arkamdan bana vurdular. Neyse ki uzaklaştım” diyen Alpaltun, “İnşallah iyi bir ceza alırlar, şu an beni yarım adam yaptılar. İhtiyacımı göremiyorum, eğer felç kalsaydım ne olacaktı? Beni ölümle tehdit ediyorlar, ‘seni öldüremedik. Bir daha öldüreceğiz’ diyorlar” sözleriyle durumu ifade etti.