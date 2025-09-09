Adana’da Mısır Çeşidi Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

YENİ MISIR ÇEŞİDİ YAYGINLAŞTIRILMAK İÇİN ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Adana’da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliğinde geliştirilmiş olan “Kale” mısır çeşidinin yaygınlaştırılması amacıyla bir tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, etkinlikte yaptığı konuşmada mısırın gıda, endüstriyel sektör ve enerji alanında geniş bir kullanım potansiyeline sahip stratejik bir ürün olduğunu dile getirdi. Cerit, Türkiye’de mısır üretiminin buğday ve arpadan sonra en yüksek üçüncü sırada yer aldığını ifade etti. Geliştirilen yeni mısır çeşidinin yerli hibrit mısır tohumu alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

YÜKSEK VERİM POTANSİYELİ

Cerit, yeni mısır çeşidinin hem tane hem de silaj verimi açısından yüksek potansiyel sunduğunu belirterek, “Gerçekten gelecekte ümit vadeden bir çeşidimiz. Mısır üretiminde tohum önemli bir girdi. Yerli ve milli hibrit mısır tohumluklarının çoğalması lazım ki maliyetler bir nebze düşebilsin. Bu nedenle yerli çeşitlerin desteklenmesini oldukça önemsiyoruz.” dedi. Ayrıca, üretim hakkını özel sektöre devrettikleri çeşidin şu anda büyük oranda Türk cumhuriyetlerine satıldığını belirtti. Mısırın su tüketimi hakkında bilgiler veren Cerit, mısırın yüksek sulama etkinliği sağladığını belirtti. “Mısır suyu, gübreyi ve toprağı en iyi şekilde değerlendiren bir bitkidir. Bir daneye 700 dane verir. Suyun etkin kullanımı açısından oldukça verimlidir. Asıl sorun, mısırın su tüketiminden ziyade yanlış sulama yöntemlerinde yatıyor. Sulamayı basınçlı sistemle uygulamak, damla sulama yöntemi kullanmak verimi artıracak, hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştıracak ve su tasarrufu sağlayacaktır.” diye ekledi.

ADANA MISMIR İŞLEME MERKEZİ

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, geliştirilen çeşidin yürütülmesinde katkı sunanlara teşekkür etti. Bilgiç, bölgede pamuğun yerini mısırın aldığını ve Adana’nın mısır merkezi konumunda olduğunu belirtti. “Güneydoğuda üretilen mısırın önemli bir kısmının pazarlandığı yer Çukurova, Adana’dır. Burada 4 nişasta fabrikamız mevcut. Türkiye’deki nişasta fabrikaları içinde mısırın en çok işlendiği yer Adana’dır. Bu bağlamda bölgede mısır ekiminin azalması değil, artması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2026-2028 dönemine yönelik Orta Vadeli Program’ın tarımla ilgili kısmının kendilerine umut verdiğini agregó.

EKİM ALANLARINDA ARTIS OLACAK

Adana Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, geçen yıl 800 bin dekarda mısır ekimi yapıldığını ve 917 bin ton ürün elde edildiğini kaydetti. Bu yıl ise ekim alanının 855 bin dekara çıktığını ve 1 milyon 135 bin ton rekolte beklediklerini duyurdu. Bayazıt, enstitüler tarafından tescil edilen yerli tohumları kullanan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin devam edeceğini ifade etti. Çeşidin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bayazıt, üreticilere hasat sonrası anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Etkinliğin ardından katılımcılar, geliştirilen tohum hakkında bilgi aldı ve deneme ekimi yapılan arazide incelemelerde bulundu. Komisyonda, Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Yılmaz ve üreticiler de yer aldı.