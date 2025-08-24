Adana’da Mısır Ekimi Artıyor

EKİM ALANLARINDA ARTIŞ

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bu yıl Adana’da 855 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını ve 1 milyon 135 bin ton rekolte beklediklerini açıkladı. Mısır hasat süreci devam ederken, Bayazıt, tarlalarda üreticilerle bir araya geldi. Bu buluşmada hem hasat heyecanını paylaşıyor hem de sektördeki gelişmeleri değerlendiriyor.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

Bayazıt, Adana’nın mısır üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. 2025 yılı itibarıyla 855 bin dekar alanda mısır ekimi gerçekleştirilmesinin yanı sıra, ortalama verimin bin 325 kilogram civarında olmasının beklendiğini ifade etti. Bu durum, toplamda 1 milyon 135 bin tonluk güçlü bir rekolteyi işaret ediyor. Geçen yıl ise 797 bin dekar alanda mısır üretimi yapılmış, ortalama verim bin 150 kilogram olmuş ve toplamda 917 bin ton rekolte elde edilmişti. Bu yıl hem ekim alanlarında hem de verimde yaşanan artış, üretim potansiyelinin güçlendiğini gösteriyor.

DESTEĞİN SÜREKLİLİĞİ

Henüz hasadın üçte birinin tamamlandığını söyleyen Bayazıt, üreticilere destek olmak amacıyla bu yıl dekara 244 TL temel destek ve 244 TL planlı üretim desteği olmak üzere toplam 488 TL destekleme ödemesi yapılacağını belirtti. Ayrıca, doğa ve toprak sağlığının korunması için anız yakılmaması gerektiğinin de altını çizdi. Bayazıt, “Doğamızı ve topraklarımızı korumak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte duyarlı olmalıyız” diyerek üreticilere önemli bir hatırlatmada bulundu.

ÜRETİCİLERE İYİ DİLEKLER

Bayazıt sözlerini, “Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Adana, tarımda üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecek” ifadeleriyle tamamladı.