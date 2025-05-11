Adana’da Motosiklet Festivali Düzenlendi

MOTOSİKLET FESTİVALİ ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, “Motosiklet Festivali” düzenlendi. Festival, Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Motosiklet Kulübü işbirliğiyle hayata geçirildi ve Zeytinbeli Sahili’nde motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, festivale dair yaptığı açıklamada, “81 ilden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk” ifadesini kullandı. Festival, katılımcılara doğa, tarih ve denizle iç içe unutulmaz anlar sundu.

EĞLENCE VE SPOR DOLU BİR ORGANİZASYON

Yürütülen etkinlikler arasında motosiklet gösterileri, konserler ve çeşitli spor müsabakaları yer aldı. Festival, katılımcılara eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşattı.