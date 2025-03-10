Adana’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Adana’da meydana gelen üzücü bir kazada iki motosiklet çarpıştı. Bu kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeriyse yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’nda geçtiğimiz gün öğle saatlerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜLERİN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, C.A. (38) yönetimindeki 01 ALC 748 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşı şeride geçiş yapmayı planladı. Bu esnada, bulvarda hareket eden İbrahim Kadam (21) yönetimindeki 01 AOV 871 plakalı motosiklet, diğer motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine, hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından alınarak hastanelere taşındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Kadam, yaşamını yitirdi. Diğer sürücünün durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.