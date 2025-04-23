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Adana’da Motosiklet Kazası, 2 Yaralı

ADANA’DA TRAFİK KAZASI

Adana’da meydana gelen bir trafik kazasında, sulama kanalına düşen elektrikli motosikletin sürücüsü Yakup (22) hayatını kaybetti. Kazadan etkilenen eşi Güllü (21) ile çocukları Muhammet Ayaz Kaya (2) ise yaralandı. Kaza, saat 20.00 civarında Seyhan ilçesindeki Karayusuflu Mahallesi’nde gerçekleşti. Elektrikli motosikletin sürücüsü Yakup Kaya, direksiyon kontrolünü kaybederek aracının sulama kanalına devrilmesine neden oldu.

KAZA SONRASI GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından, durumu bildiren ihbar sonucunda bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan Güllü ile oğlu Muhammed Ayaz’ı motosikletten çıkararak yaralı bir şekilde kurtardı. Ancak Yakup Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı anne ve oğlu, acil müdahalenin hemen ardından hastaneye sevk edildi.

OTOPSI İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yakup Kaya’nın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Kazaya dair soruşturma ise başlatıldı.

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