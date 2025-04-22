Adana’da Motosiklet Kazası: Baba Öldü

ADANA’DA FECİ KAZA

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, bir aile motosikletle seyir halindeyken sulama kanalına düştü. Yakup K. (22) yönetimindeki motosiklet, Karayusuflu Mahallesi’nde kontrolden çıkarak kanala düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücü Yakup K. ile yolcu konumunda bulunan eşi Güllü (21) ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed Ayaz’ı sulama kanalından kurtardı.

YARALI AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü, ancak Yakup K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Güllü ile oğlu Muhammed Ayaz’ın hastanede tedavileri devam ediyor.