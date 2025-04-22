Adana’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA ANI VE SONRASI

Adana’da elektrikli motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu trajik bir kaza gerçekleşti. 22 yaşındaki sürücü Yakup, olayda hayatını kaybederken, eşi Güllü (21) ve iki yaşındaki çocukları Muhammet Ayaz Kaya yaralandı. Kaza, akşam saat 20.00 civarında Seyhan ilçesinde bulunan Karayusuflu Mahallesi’nde yaşandı.

ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Yakup Kaya’nın kullandığı elektrikli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla sulama kanalına düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, motosiklette bulunan Güllü ve oğlu Muhammed Ayaz’ı yaralı olarak kurtarırken, Yakup Kaya’nın cesedine ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Yakup Kaya’nın cansız bedeni, kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.