Haberler

Adana’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Adana’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrilen motosikletten kaynaklanan feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 20 yaşındaki Ömer Faruk Nas hayatını kaybederken, 19 yaşındaki Mahmut Sevin ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Öğretmenler Bulvarı’nda, saat 02.00 civarında gerçekleşti. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, aniden kontrolden çıkarak devrildi.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Kazanın etkisiyle Mahmut Sevin yola savrulurken, Ömer Faruk Nas ise refüje fırladı. Motosiklet, savrulma noktalarından yaklaşık 90 metre uzaklıkta durdu. Olayı gören çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde, Nas’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan Sevin ise hastaneye kaldırıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, kazanın meydana geldiği alanda incelemeler yaptı. Ömer Faruk Nas’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Avcılar’da 17 Ağustos Anma Yürüyüşü Yapıldı

Marmara Bölgesi'ndeki 1999 depreminde hayatını kaybeden 146 kişi, Avcılar'da yapılan etkinlikle anıldı. Etkinlikte deprem güvenliğinin önemi üzerinde duruldu.
Haberler

Yalova’da Deprem Anması Yapıldı

Yalova'da, Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Yürüyüş ve dualarla kayıplar anıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.